Кабинет министров одобрил разработанный совместно с экспертами бренд Ukraine NOW UA (Украина сейчас), который станет основой презентации Украины в мире. Соответствующее решение представил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает в четверг, 10 мая, пресс-служба правительства.

"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда Украина сейчас. Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", - сказал премьер.

Предполагается, что на основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

"Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи - от туристических сумок до автобусов и самолетов", - пояснили в Кабмине.

Cмотрите фотогалерею: Кабмин утвердил бренд для улучшения имиджа Украины

Ранее сообщалось, что бренд "Украина" стоит $68 млрд.

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Источник: korrespondent.net