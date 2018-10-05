В Венгрии премьера переизбрали на фоне протестов

Парламент Венгрии в четверг, 10 мая, избрал Виктора Орбана на пост премьер-министра на фоне проходящих против него протестов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что по итогам выборов в апреле 2018 года его партия Фидес получила 133 из 199 мест в парламенте, что дает возможность менять конституцию страны. Премьер Орбан подчеркнул, что не планирует вход Венгрии в еврозону, однако страна все равно останется членом Европейского Союза.

Как сообщается, 8 мая в Венгрии у здания парламента в Будапеште собралось несколько тысяч человек, которые выступают против Орбана. Как сообщается, люди пришли с протестными плакатами. Они обвиняют Орбана и его партию Фидес в манипулировании результатами парламентских выборов.

Указано, что демонстрация была организована общественной организацией Мы - это большинство, которое уже собирало протесты 14 и 21 апреля. После начала акции в 18:00 по местному времени на улицы вышли около 10 тысяч человек. Организаторы заявили, что "не позволят коррумпированной системе Виктора Орбана лишить нас нашей свободы, субсидий ЕС или места нашей страны в Европе".

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Источник: korrespondent.net