СБУ вызвала на допрос Симоненко

Следователи Службы безопасности Украины вызвали на допрос лидера Коммунистической партии Петра Симоненко. Об этом сообщает пресс-служба КПУ в четверг, 10 мая.
"Сегодня, 10 мая 2018 года, лидер Компартии Петр Симоненко вызван на допрос в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на 14.00", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Симоненко должны были допросить якобы по делу о финансировании КПУ "майдана Саакашвили".
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Громадському подтвердила, что Симоненко вызвали в ведомство. По ее словам, допрос проходит в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СБУ провела обыски у руководителей КПУ в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой. Также правоохранители заявили о готовившихся проплаченных акциях протеста.
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Источник: korrespondent.net
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