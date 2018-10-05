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10. 05. 2018

Трамп назвал дату и место встречи с главой КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня 2018 года. Об этом американский политик в четверг, 10 мая, сообщил в своем Twitter.

"Долгожданная встреча между Ким Чен Ыном и мной состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба будем стараться сделать ее особым моментом для мира во всем мире!" - написал Трамп в микроблоге.

Ранее источники американских СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын скорее всего встретятся в Сингапуре.

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Источник: korrespondent.net

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