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10. 05. 2018

У дома Левочкина произошли столкновения Нацкорпуса с полицией

В Киевской области, возле дома заместителя председателя Оппоблока Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала Интер, начались стычки представителей Нацкорпуса и полиции. Соответствующие фото опубликованы в группе Нацкорпуса в соцсети Facebook.

Активисты ходили по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовали здание граффити и наклеили на стены собственные постеры с надписью "Интер будет наш".

Как сообщает Страна, около дома произошли столкновения между полицией и активистами, при этом на месте события были окровавленные люди. 

Правоохранители говорят, что первым бросать в них камни начали националисты. И потом уже полиция ответила дубинками. Активисты заявили, что полиция не хотела их подпускать к дому, из-за этого и началась потасовка.

Cмотрите фотогалерею: У дома Левочкина произошли столкновения Нацкорпуса с полицией

Ранее сообщалось, что около сотни человек прорвались к дому одного из владельцев телеканала Интер Сергея Левочкина. Большинство участников акции - представители Национального корпуса.

Напомним, 9 мая Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер. Активисты требовали снять с эфира отрывки концерта, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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