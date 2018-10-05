Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 19:07
+23°C
Завтра +20°C
+23°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
10. 05. 2018

ГПУ просит Азербайджан выдать напавшего на Найема

Генеральная прокуратура Украины направила в Азербайджан запрос на экстрадицию подозреваемого в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Амина Саитова. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Отправили пакет экстрадиционных документов", – сказала она, добавив, что документы выслали еще 8 мая.

По ее словам, срок рассмотрения запроса на экстрадицию международное законодательство не ограничивает. Это значит, что о дате вероятного возвращения Саитова в Украину "говорить рано".

Нападение на Найема: подробности и реакция сети

Ранее суд в Азербайджане отпустил Саитова под личное обязательство.

Напомним, азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.