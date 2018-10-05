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10. 05. 2018

В Киевской области на взятке задержали депутата райсовета

В Киевской области сотрудники полиции задержали при получении части взятки в размере 7 тысяч долларов депутата районного совета. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в четверг, 10 мая.

Отмечается, что народный избранник, советник главы Богуславского районного совета организовал коррупционную схему. Он потребовал у бизнесмена 16,5 тысяч долларов за предоставление в аренду земельного участка площадью 30 га.

"Указанные земли являются коммунальной собственностью сельской общины, но злоумышленник намеревался передать их в аренду на 49 лет с правом последующего выкупа для занятия предпринимательской деятельностью", – говорится в сообщении.

Сессия сельсовета, на территории которого находятся земли, была запланирована на конец мая, но состоялась сегодня и депутаты проголосовали за предоставление разрешения на отвод 30 га земли в аренду.

"Депутат райсовета был задержан во время получения части неправомерной выгоды в 7000 долларов США. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному депутату по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины", – рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области на взятке задержали депутата райсовета

Ранее в Киевской области поймали на взятке майора СБУ. Сотрудник спецслужбы требовал 5 тысяч долларов у директора детсада и обещал "найти" нарушения в случае неуплаты. Также он хотел завести в детсад своего поставщика продуктов.

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Источник: korrespondent.net

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