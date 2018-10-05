В МИД отреагировали на обыски у крымских татар

МИД Украины выразил протест России по поводу обысков в аннексированном Крыму. Соответствующее сообщение в четверг, 10 мая, на своей странице в соцсети Twitter опубликовала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

По ее словам, факты преступлений Российской Федерации в Крыму против крымских татар передадут в международные суды.

"Опять незаконные обыски в Крыму. Задержаны родственники политзаключенного Н. Примова. Выражаем протест. Факты преступлений РФ передадим в международные суды", - заявила Беца.

Знову незаконні обшуки в Криму. Затримані родичі політв'язня Н.Примова. Висловлюємо протест. Факти злочинів РФ передамо до міжн судів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 мая 2018 г.

Напомним, в Севастополе утром 10 мая прошли обыски у крымских татар. Были задержаны два родных брата Сейтосмановы - Эрнест и Энвер. Они являются двоюродным братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

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Источник: korrespondent.net