Трамп заявил о захвате пяти наиболее разыскиваемых лидеров ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что были захвачены пять наиболее разыскиваемых главарей террористической организации Исламское государство.

"Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что захвачены!" - написал Трамп в Twitter.

Агентство Reuters отмечает, что, очевидно, речь идет о захвате Ираком пяти высокопоставленных командиров ИГ. Ирак назвал захваченных командиров Исламского государства "одними из самых разыскиваемых" лидеров этой организации. В список не входил главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Ранее в Ираке к пожизненному заключению приговорили двух женщин из России после того, как суд в Багдаде установил их причастность к Исламского государству.

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Источник: korrespondent.net