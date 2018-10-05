В Крыму украинец получил восемь лет тюрьмы

В аннексированном Крымув городе Судак суд признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". Об этом сообщает Крым.Реалии в четверг, 10 мая.
Утверждается, что дело Лимешко рассматривалось в особом порядке и свою вину он якобы признал.
"Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко. Среди отягчающих – политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России". Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года", – говорится в сообщении.
Напомним, в августе 2017 года ФСБ сообщила о задержании в Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.
Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.
В Минобороны Украины сообщили, что Геннадий Лимешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ о задержании украинского "агента".
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Источник: korrespondent.net
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