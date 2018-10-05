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10. 05. 2018

В Черниговской области пресекли хищение нефти госпредприятия

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли хищение нефти государственного предприятия. Как сообщает пресс-центр СБУ, на территорию предприятия незаконно проникли три человека.

"Через разъединение конструкций нефтеперегонного оборудования злоумышленники перекачали около 36 тонн очищенной нефти в автоцистерны. В дальнейшем дельцы планировали вывезти сырье в соседнюю область для продажи на "черном рынке", - сказано в сообщении.

Силовики задержали подозреваемых на одной из автодорог области при попытке несанкционированной транспортировки нефтесырья.

"В ходе осмотра территории нефтепромыслового объекта правоохранители обнаружили принадлежности, которые использовали задержанные в противоправной деятельности. Указанные предметы и образцы сырья направлены для проведения экспертизы", - отметили в ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: В Черниговской области пресекли хищение нефти госпредприятия

Ранее силовики заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

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Источник: korrespondent.net

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