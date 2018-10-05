Часть Симферополя обесточена из-за аварии

В аннексированном Симферополе произошла авария, в результате чего оказалась обесточена часть города. Об эттом сообщает РИА Новости Крым вечером в четверг, 10 мая.
Как пояснили агентству в диспетчерской Крымэнерго, произошло аварийное отключение.
"Электроснабжение отсутствует в районе 7-й горбольницы, на улицах Залесская, 60 лет Октября, Аральская. В связи с этим раньше времени закрылись некоторые магазины. Кроме того, почти час в районе не работали светофоры", – говорится в сообщении.
Работы над восстановлением электроснабжения уже начались.
"Аварийное отключение произошло, бригада уже работает, осматривает линии", – сказала диспетчер.
При этом она не уточнила, когда будет восстановлено электроснабжение.
Ранее сообщалось, что в Крыму готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова. В случае неудачи крымские власти намерены обращаться в Европейский суд по правам человека.
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Источник: korrespondent.net
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