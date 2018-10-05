Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 20:59
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
10. 05. 2018

Часть Симферополя обесточена из-за аварии

В аннексированном Симферополе произошла авария, в результате чего оказалась обесточена часть города. Об эттом сообщает РИА Новости Крым вечером в четверг, 10 мая.

Как пояснили агентству в диспетчерской Крымэнерго, произошло аварийное отключение.

"Электроснабжение отсутствует в районе 7-й горбольницы, на улицах Залесская, 60 лет Октября, Аральская. В связи с этим раньше времени закрылись некоторые магазины. Кроме того, почти час в районе не работали светофоры", – говорится в сообщении.

Работы над восстановлением электроснабжения уже начались.

"Аварийное отключение произошло, бригада уже работает, осматривает линии", – сказала диспетчер.

При этом она не уточнила, когда будет восстановлено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в Крыму готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова. В случае неудачи крымские власти намерены обращаться в Европейский суд по правам человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.