Мужчина предлагал военному прокурору 100 тысяч взятки

Силовики разоблачили мужчину, пытавшегося подкупить прокурора военной прокуратуры Южного региона Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в четверг, 10 мая.

По данным правоохранителей, 100 тысяч гривен мужчина предлагал прокурору за закрытие уголовного производства в отношении своего брата, который находится в розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"В четверг, 10.05.2018, во время передачи части суммы взятки в размере 10 тысяч гривен, которая проходила под контролем правоохранителей, указанное лицо задержано. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", – добавили в ГПУ.

Ранее в Житомирской области на взятке задержали подполковника полиции.

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Источник: korrespondent.net