Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 21:00
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
10. 05. 2018

Мужчина предлагал военному прокурору 100 тысяч взятки

Силовики разоблачили мужчину, пытавшегося подкупить прокурора военной прокуратуры Южного региона Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в четверг, 10 мая.

По данным правоохранителей, 100 тысяч гривен мужчина предлагал прокурору за закрытие уголовного производства в отношении своего брата, который находится в розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"В четверг, 10.05.2018, во время передачи части суммы взятки в размере 10 тысяч гривен, которая проходила под контролем правоохранителей, указанное лицо задержано. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", – добавили в ГПУ.

Ранее в Житомирской области на взятке задержали подполковника полиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.