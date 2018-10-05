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10. 05. 2018

Подполковник ВСУ получил 13 лет тюрьмы за госизмену

После двух лет судебного разбирательства к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и насилие против сотрудника СБУ приговорен подполковник Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО в четверг, 10 мая.

Приговор вынес сегодня один из районных судов Харькова.

Военная прокуратура сил АТО доказала в суде, что подполковник в начале 2015 года собирал с целью передачи представителям спецслужб РФ сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, при задержании военный нанес телесные повреждения сотруднику ВСУ.

Ранее сообщалось, что в прошлом году за государственную измену в Украине были вынесены приговоры 13 лицам.

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Источник: korrespondent.net

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