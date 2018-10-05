На автодороге Киев-Ковель вблизи села Болярка Олевского района произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Погибли три человека, еще один пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области в четверг, 10 мая.
По информации ведомства, столкнулись автомобили Mazda и Chevrolet. Последний загорелся и был потушен спасателями с помощью пенообразователя.
Также пришлось потушить пожар на проезже части и обочинах дороги.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области ДТП с пожаром: погибли трое
Накануне сообщалось, что в Днепре произошел пожар в деревянной постройке, в результате которого три человека погибли, еще один пострадал.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.