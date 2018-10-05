В Житомирской области ДТП с пожаром: погибли трое

На автодороге Киев-Ковель вблизи села Болярка Олевского района произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Погибли три человека, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области в четверг, 10 мая.

По информации ведомства, столкнулись автомобили Mazda и Chevrolet. Последний загорелся и был потушен спасателями с помощью пенообразователя.

Также пришлось потушить пожар на проезже части и обочинах дороги.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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Накануне сообщалось, что в Днепре произошел пожар в деревянной постройке, в результате которого три человека погибли, еще один пострадал.

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Источник: korrespondent.net