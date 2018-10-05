США расширили санкции против Ирана

США расширили персональные санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте американского Минфина вечером в четверг, 10 мая.

В частности, новые ограничения касаются шести человек, связанных с иранским военным формированием Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Также санкции вводятся против трех организаций из Ирана.

Согласно сообщению, санкции направлены на то, чтобы "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных долларов иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана.

В свою очередь власти Ирана заявили, что они не выходят из ядерной сделки, а в парламенте страны сожгли флаг США.

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Источник: korrespondent.net