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10. 05. 2018

Во Львовской области сожгли табор ромов – Денисова

Во Львовской области возле поселка Рудное неизвестные сожгли цыганский табор. Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в четверг, 10 мая.

По информации омбудсмена, инцидент произошел в среду, 9 мая. В огне сгорело все имущесто ромов и они были вынуждены покинуть поселение.

Денисова обратилась к руководству областной полиции с просьбой отреагировать на нападение, а также гарантировать общественную безопасность и порядок в Рудном.

Омбудсмен подчеркнула, что количество инцидентов на почве нетерпимости в отношении ромов растет и это вызывает беспокойство.

"Такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранителей. Это касается как тщательного расследования, так и превентивных мер, чтобы не допустить такого в будущем", – считает она.

Напомним, 22 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в Киеве и уничтожили их палатки.

Позже полиция открыла два уголовных производства по факту разгрома лагеря ромов в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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