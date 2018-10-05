Меркель хочет обсудить ракетную программу Ирана

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Во время переговоров она заверила, что страны Европы намерены придерживаться условий ядерной сделки. Но одновременно она фактически повторила требование президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в четверг, 10 мая.
Так, Меркель высказалась за то, чтобы "в расширенном кругу стран-участниц начать переговоры с Ираном о его ракетной программе и региональной политике, в том числе в Сирии и Йемене".
По словам Зайберта, Меркель, в ходе разговора с Роухани, также осудила нападение Ирана на израильские военные базы на Голанских высотах и призвала Тегеран содействовать "деэскалации в регионе".
Как известно, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из атомного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году пятью странами – постоянными членами Совбеза ООН и ФРГ после многолетних переговоров.
Свои действия Трамп объяснил тем, что Иран, несмотря на данное соглашение, якобы продолжает попытки заполучить ядерное оружие. Американский президент также раскритиковал ракетную программу Тегерана и его участие в региональных конфликтах.
Напомним, в ночь на 10 мая армия Израиля провела масштабную операцию против предполагаемых иранских целей в Сирии.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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Источник: korrespondent.net
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