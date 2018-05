Израиль показал видео уничтожения российского ЗРПК в Сирии

Армия Израиля опубликовала в Twitter видео ракетного удара по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцирь-С1 (по кодификации НАТО − SA-22 Greyhound) в Сирии.

В армейской пресс-службе отметили, что видео было снято с ракеты Spike NLOS.

"IDF нанесла удар по системе противовоздушной обороны SA22, что было частью широкомасштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии", − говорится в сообщении израильский военных.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45