Израиль показал видео уничтожения российского ЗРПК в Сирии

Армия Израиля опубликовала в Twitter видео ракетного удара по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцирь-С1 (по кодификации НАТО − SA-22 Greyhound) в Сирии.

В армейской пресс-службе отметили, что видео было снято с ракеты Spike NLOS.

"IDF нанесла удар по системе противовоздушной обороны SA22, что было частью широкомасштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии", − говорится в сообщении израильский военных.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.

Напомним, в ночь на 10 мая армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям Аль-Кудс в Сирии, в ответ на обстрелы своих позиций на Голанских высотах.

Россия рассказала детали удара Израиля по Сирии

Панцирь-С1 − самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Он предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения при любых погодных условиях.

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Источник: korrespondent.net