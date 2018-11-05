На Донбассе появятся дополнительные полицейские патрули



В Луганской и Донецкой областях будут полностью переоборудованы блокпосты и создано дополнительно 106 полицейских патрулей. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

"Блокпосты в Донецкой и Луганской области будут полностью переоборудованы. Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем будет создано 106 дополнительных патрулей", – сообщил Бушуев во время рабочего совещания в городе Бахмут 10 мая.

Он объяснил, что нововведение позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.





На Донбассе сократят количество блокпостов

Напомним, с 30 апреля на Донбассе проходитОперация объединенных сил, в состав которых входят и органы Нацполиции.

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Источник: korrespondent.net