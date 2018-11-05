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11. 05. 2018

Пучдемон отказался от поста главы Каталонии


Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил вместо себя другую кандидатуру на пост главы регионального правительства, сообщает Reuters.

Политик предложил на этот пост депутата Кима Тора.

Каталонские законодатели должны выбрать лидера, чтобы сформировать правительство до 22 мая.

Начиная с декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.

Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.

Напомним, Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности.

СМИ: Пучдемон мог бежать в РФ до ареста в Германии

После этого политик бежал в Бельгию. 25 марта он был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.

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Источник: korrespondent.net

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