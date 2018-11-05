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11. 05. 2018

Белый дом объяснил выбор места для встречи Трампа с Ким Чен Ыном


Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности. Об этом заявил представитель Белого дома, передает РИА Новости.
 
"Безопасность, месторасположение, нейтральность", – сказал чиновник.
 
Он отметил, что саммит может продлиться "один день, с возможностью продления".

В сенате предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира
 
Напомним, ранее Трамп сообщил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре. МИД Сингапура подтвердил данную информацию.

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Источник: korrespondent.net

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