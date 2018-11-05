В ОБСЕ осудили попытку поджога телеканала Интер



Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть расследовать инцидент с нападением 9 мая на телеканал Интер.





I condemn yesterday's attempted arson attack on @InterTvUa channel in Kyiv. Damage and injuries were prevented by swift action of police. Violence is never acceptable. I encourage #Ukraine authorities to investigate the attack & provide safe working environment for journalists. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 10 мая 2018 г.



Не так отметили? За что снова блокируют Интер "Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога на телеканале Интер в Киеве. Повреждение и травмы были предотвращены быстрыми действиями полиции. Насилие никогда не бывает приемлемым. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", – заявил в своем обращении представитель ОБСЕ в Twitter.

Напомним, 9 мая в Киеве активисты партии Национальный корпус возле здания телеканала Интер требовал снять "антиукраинский контент", криуроченный ко Дню победы. Пикет длился целый день, вплоть до выхода в эфир скандального концерта. Телеканалу Интер перекрасили вывеску в цвета национального флага и бросили "коктейль Молотова".

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Источник: korrespondent.net