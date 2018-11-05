Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2018, пятница, 06:05
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
11. 05. 2018

Скончалась старейшая жительница США


В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter.
 
Гибсон умерла на 115-м году жизни.
 
Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.
 
"Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", – написал губернатор.

В Испании умер старейший мужчина на планете
 
Напомним, в апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.