Трамп намерен заключить с Ираном "хорошую сделку"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, передает РИА Новости.
По его словам, сделка не смогла предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана, и другие "страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги", начали бы искать возможности, чтобы заполучить ядерное оружие.
"Это бы привело к катастрофе", – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что Вашингтон вводит "самые суровые санкции против Ирана".
"Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием", – сказал президент США.
При этом он отметил, что США "должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом". "Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай", – добавил Трамп.
Иран: США не могут ограничивать право страны на самооборону
Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.
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Источник: korrespondent.net
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