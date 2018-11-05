Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2018, пятница, 07:07
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
11. 05. 2018

Дерипаска вернул три арендованные им самолеты из-за санкций США


Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три арендованных им частных самолета, поскольку из-за санкций США не может их использовать. Об этом Reuters сообщила американская компания Freestream, которой поручили продать эти воздушные суда.

Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace, которые пользуются спросом у богатых клиентов благодаря большой дальности полета и удобным интерьерам. За каждый теперь просят 29,95 миллиона долларов.

Самолеты принадлежали швейцарской Credit Suisse и австрийской Raiffeisen. Фирмы Дерипаски арендовали лайнеры через частную компанию.

В США продлили разрешение на транзакции с компаниями Дерипаски

Напомним, в апреле США ввели новые санкции против России. В так называемый черный список вошли несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании, включая контролируемые Дерипаской En+ Group, GAZ Group, Базовый элемент и Русал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.