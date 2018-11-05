Дерипаска вернул три арендованные им самолеты из-за санкций США

Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три арендованных им частных самолета, поскольку из-за санкций США не может их использовать. Об этом Reuters сообщила американская компания Freestream, которой поручили продать эти воздушные суда.
Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace, которые пользуются спросом у богатых клиентов благодаря большой дальности полета и удобным интерьерам. За каждый теперь просят 29,95 миллиона долларов.
Самолеты принадлежали швейцарской Credit Suisse и австрийской Raiffeisen. Фирмы Дерипаски арендовали лайнеры через частную компанию.
В США продлили разрешение на транзакции с компаниями Дерипаски
Напомним, в апреле США ввели новые санкции против России. В так называемый черный список вошли несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании, включая контролируемые Дерипаской En+ Group, GAZ Group, Базовый элемент и Русал.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.