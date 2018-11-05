Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2018, пятница, 08:49
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
11. 05. 2018

Итоги 10.05: Успех Melovin и штраф России за Крым

МВД начало разработку плана мероприятий по деоккупации Донбасса

В Министерстве внутренних дел Украина начали разрабатывать план мероприятий по деоккупации Донбасса.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", – сказал глава МВД Арсен Аваков.

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили персональные санкции против Ирана. Новые ограничения касаются шести человек, связанных с иранским военным формированием Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Также санкции вводятся против трех организаций из Ирана.

Melovin вышел в финал Евровидения-2018

В рамках второго полуфинала Евровидения-2018 были выбраны еще десять финалистов. Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран "большой Пятерки" и страны-хозяйки. Украинский певец Melovin прошел в финал и выступит вновь 12 мая. 

Список лидеров второго полуфинала Евровидения:

Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Румыния: The Humans - Goodbye

Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong

Дания: Rasmussen - Higher Ground

Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

Россия проиграла украинским компаниям суд в Гааге из-за Крыма

Украинские компании выиграли первый международный спор против России по поводу национализации активов в Крыму. Международная постоянная палата третейского суда в Гааге присудила 159 миллионов долларов по иску 18 украинских предприятий.

В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Прецедентное решение. Суд Гааги по аннексии Крыма

Российские власти заявили, что не считают себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.

В Венгрии Орбана переизбрали премьером

Парламент Венгрии избрал Виктора Орбана на пост премьер-министра на фоне проходящих против него протестов. Политик подчеркнул, что не планирует вход Венгрии в еврозону, однако страна все равно останется членом Европейского Союза.

Порошенко встретился с Меркель и Макроном

В немецком Ахене состоялась встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эмануэлем Макроном. Стороны обсудили синхронизацию санкций против России, введение миротворцев на Донбасс, а также газопровод Северный поток-2.

По словам Порошенко, среди обсуждаемых тем была деоккупация Донбасса, имплементация Минских соглашений, санкции против России, а также незаконные выборы в Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.