Итоги 10.05: Успех Melovin и штраф России за Крым

МВД начало разработку плана мероприятий по деоккупации Донбасса

В Министерстве внутренних дел Украина начали разрабатывать план мероприятий по деоккупации Донбасса.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", – сказал глава МВД Арсен Аваков.

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили персональные санкции против Ирана. Новые ограничения касаются шести человек, связанных с иранским военным формированием Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Также санкции вводятся против трех организаций из Ирана.

Melovin вышел в финал Евровидения-2018

В рамках второго полуфинала Евровидения-2018 были выбраны еще десять финалистов. Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран "большой Пятерки" и страны-хозяйки. Украинский певец Melovin прошел в финал и выступит вновь 12 мая.

Список лидеров второго полуфинала Евровидения:

Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Румыния: The Humans - Goodbye

Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong

Дания: Rasmussen - Higher Ground

Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

Россия проиграла украинским компаниям суд в Гааге из-за Крыма

Украинские компании выиграли первый международный спор против России по поводу национализации активов в Крыму. Международная постоянная палата третейского суда в Гааге присудила 159 миллионов долларов по иску 18 украинских предприятий.

В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Прецедентное решение. Суд Гааги по аннексии Крыма

Российские власти заявили, что не считают себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.

В Венгрии Орбана переизбрали премьером

Парламент Венгрии избрал Виктора Орбана на пост премьер-министра на фоне проходящих против него протестов. Политик подчеркнул, что не планирует вход Венгрии в еврозону, однако страна все равно останется членом Европейского Союза.

Порошенко встретился с Меркель и Макроном

В немецком Ахене состоялась встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эмануэлем Макроном. Стороны обсудили синхронизацию санкций против России, введение миротворцев на Донбасс, а также газопровод Северный поток-2.

По словам Порошенко, среди обсуждаемых тем была деоккупация Донбасса, имплементация Минских соглашений, санкции против России, а также незаконные выборы в Крыму.

