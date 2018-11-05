В Эстонии стартуют учения ВМС НАТО

Учения военно-морских сил НАТО Open Spirit начинаются в пятницу, 11 мая, в Эстонии, сообщает Интерфакс-Украина.

Накануне в таллиннскую Минную гавань прибыла Первая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы на кораблях и подготовиться к маневрам.

Противоминная группа НАТО примет с 11 по 25 мая участие в проводимых ВМС Эстонии учениях, в которых примут участие около 800 военных моряков.

Морская операция пройдет в акватории, прилегающей к Таллину, островам Хийумаа, Сааремаа и Муху. Перед моряками поставлена задача обнаружения, картографирования и уничтожение взрывчатых устройств.

"Военно-морские силы Эстонии вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба части будет эстонский офицер," - сообщил командующий военно-морскими силами Эстонии капитан Юри Саска (Juri Saska).

В состав противоминной группы входят пять кораблей. Флагман группы - корабль поддержки Mercuur (Нидерланды). В группу входят также минные тральщики Otra (Норвегия), Urk (Нидерланды), Narcis (Бельгия) и Bad Bevensen (Германия).

Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в различные места мира в течение пяти дней.

Напомним, накануне ВСУ на учениях НАТО сыграли роль "плохих". Украинцы оборонялись в имитационном поселке Убенсдорф, сдерживали штурм "хорошей" батальонно-тактической группы.

А в феврале корабли НАТО проводили маневры в Черном море.

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Источник: korrespondent.net