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11. 05. 2018

Сутки в ООС: 55 обстрелов, трое раненых

За прошедшие сутки сепаратисты 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил (ООС), из них 15 раз применяя тяжелое вооружение, трое военных получили легкие ранения, сообщает в пятницу, 11 мая, пресс-центр Операции.

"Противник вел огонь из 152-мм орудий в глубину обороны Объединенных сил. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", – говорится в сообщении.

Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта Бутовка, Пески. Напряженной ситуация была в районе населенного пункта Попасная на Луганщине, и в Широкино на Мариупольском направлении.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны.

По данным разведки, сепаратисты при попытке штурмовых действий украинских позиций понесли потери: "Два оккупанта были уничтожены, еще трое ранены", – сказано в сообщении.

Во время боевых действий трое украинских военнослужащих получили легкие осколочные ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

Отмечается, что за текущие сутки, 11 мая, потерь нет. "Ночью российско-террористические войска открывали только беспокоящий огонь из стрелкового оружия, воздерживаясь от активных действий", – констатировали в ООС.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в ООС произошло 20 артобстрелов.

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Источник: korrespondent.net

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