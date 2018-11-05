В США обнародовали посты "фабрики троллей"

В США были опубликованы копии проплаченных "фабрикой троллей" постов в Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году. Их обнародовали конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США. Об этом сообщается на сайте комитета.

В январе 2017 года разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, пытаясь содействовать победе Дональда Трампа и проигрышу Хиллари Клинтон.

Член комитета Адам Шифф заявил во время открытого слушания в ноябре 2017 года при участии представителей Facebook, Twitter и Google, что российская кампания в социальных сетях была направлена ​​на раскол в США, разжигание волнений на почве ряда разногласий.

"Русские сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать настоящих американцев подписывать онлайн-петиции и участвовать в митингах и протестах", - заявил он.

Один из проплаченных постов, который призывает темнокожих бойкотировать выборы

Всего было приобретено более 3,5 тысяч объявлений. Их увидело 11,4 миллионов американцев.

Российской "фабрикой троллей" было создано 470 страниц в Facebook. Эти страницы, в свою очередь, сгенерировали 80 тысяч единиц контента, который распространили на более чем 126 млн американцев.

Ранее сообщалось, что сообщения российской "фабрики троллей" прочитали в Twitter 1,4 млн американцев.

Напомним, один из сотрудников российского Агентства интернет-исследований или так называемой "фабрики троллей" Виталий Беспалов рассказал, как его и других работников заставляли штамповать дезинформацию.

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Источник: korrespondent.net