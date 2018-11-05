В Австралии нашли застреленными четырех детей

В Австралии в городе Осмингтон полицейские обнаружили мертвыми семь человек, в том числе четырех детей, на частной территории. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает в пятницу, 11 мая, агентство Reuters.
По данным полицейских, тела четырех детей и трех взрослых были найдены в регионе Маргарет Ривер.
Представитель австралийской полиции рассказал, что на месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие. По его словам, на телах убитых - огнестрельные ранения.
"Тела взрослых были найдены за пределами дома, а дети - внутри здания. На месте происшествия были найдены две единицы огнестрельного оружия. Погибшие были собственниками жилья", - отметили в полиции, но отказались раскрывать их личности.
Как сообщается, число преступлений с применением огнестрельного оружия резко упало после того, как правительство Австралии решило выкупить или конфисковать миллионы этого типа оружия, а также ужесточило правила его покупки. Такие меры были приняты после того, как в 1996 году одинокий стрелок в Тасмании убил 35 человек.
Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба, в результате чего два человека погибли, четыре ранены.
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Источник: korrespondent.net
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