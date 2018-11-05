Украина и Польша проведут консультации по историческим вопросам

Сейчас идет подготовка очередной встречи польско-украинской межправительственной комиссии, призванной решить сложные исторические вопросы, связанные с обеими странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Польское радио.
Отмечено, что в последний раз международная комиссия, в которой с польской стороны председательствует вице-премьер Петр Глинский, а с украинской вице-премьер Павел Розенко, встречалась в феврале в Варшаве. Тогда понимания достичь не удалось.
Очередная встреча, по неофициальной информации, должна была состояться в апреле, однако, как пояснил Боднар, подготовка к переговорам продолжается дальше.
Он отметил, что некоторые учреждения, в том числе Институты национальной памяти обеих стран, должны еще поработать друг с другом, чтобы разработать приемлемый для обеих сторон формат решения сложных вопросов, по которым нет единодушия.
Это, как он подчеркнул, проблема памятников жертвам и их эксгумации, а также темы, связанные с внесением изменений в польский закон об Институте национальной памяти.
Как сообщается, Украина приостановила эксгумацию польских жертв на своей территории после того, как в Грушовичах неподалеку Перемышля был снесен памятник УПА. Также в Киеве негативно восприняли внесение поправок в польский закон об Институте национальной памяти.
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Источник: korrespondent.net
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