На Камчатке вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"В 09:00 и 16:00 по местному времени (00:00 и 7:00 по киевскому времени) наблюдались выбросы пепла на высоту 6000 м над уровнем моря, шлейф на юго-восток", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила оранжевый уровень авиационной опасности в районе вулкана Ключевской, что означает его повышенную активность.

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался вулкан.

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Источник: korrespondent.net