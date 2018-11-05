В России бывший ученик напал с ножом на директора школы

В России бывший ученик сельской школы в Забайкальском крае пришел домой к директору учебного заведения и напал на него с ножом. Пострадавший с несколькими ранениями был госпитализирован, сообщает со ссылкой на следственное управление СКР по краю в пятницу, 11 мая, РБК.
Отмечено, что инцидент произошел в селе Новоберезовское Забайкальского края.
"Есть признаки того, что там было не просто нападение. По нашим данным, есть признаки покушения на убийство", - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по краю Егор Марков.
Информацию о нападении агентству также подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю.
"Нам поступило сообщение о госпитализации жителя одного из сел Шилкинского района с ножевыми ранениями. Это было в ночь на 8 мая", - отметили в ведомстве.
Как сообщается, полицейские установили личность злоумышленника: им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберезовское.
Заместитель главы села Новоберезовское Елена Большакова рассказала, что 18-летний нападавший в этом году закончил местную школу. По ее словам, молодой человек пришел к дому директора школы, а когда мужчина открыл калитку, злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся.
"Узнать нападающего удалось по следам кроссовок. Полиция взяла у него показания, а потом отпустила", - отметила Большакова.
В министерстве здравоохранения Забайкальского края заявили, что пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении хирургии Шилкинской центральной районной больницы.
Ранее сообщалось, что в России мужчина с ножом напал на детский сад.
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Источник: korrespondent.net
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