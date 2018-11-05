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11. 05. 2018

В РФ пьяные офицеры полиции устроили дуэль и попали в прохожего

В городе Изербаш (республика Дагестан, РФ) пьяные полицейские устроили дуэль на табельном оружии, в результате которой получил огнестрельное ранение прохожий. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Life.

Конфликт между лейтенантом и капитаном полиции случился 9 мая из-за того, что один другого обидно обозвал. Полицейские отошли на расстояние 40 шагов и несколько раз выстрелили друг в друга. Одна из пуль попала в 40-летнего прохожего.

В результате инцидента все трое были госпитализированы. Полицейских после оказания первой помощи отпустили, а прохожий остается в больнице.

Напомним, накануне в российской Сибири 17-летний студент колледжа выстрелил в однокурсника и покончил с собой.

Ранее в Самаре работница полиции выбросилась с девятого этажа с ребенком на руках.

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Источник: korrespondent.net

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