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11. 05. 2018

В ФРГ рассказали, когда отменят санкции против РФ

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что санкции против России сохранятся до тех пор, пока не будет устранена причина их введения. Об этом он сказал в опубликованном в пятницу, 11 мая, интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"После аннексии Крыма мы, европейцы, вместе с США ввели санкции. Они будут действовать, пока сохраняется причина", - сказал глава Минэкономики ФРГ.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их.

В феврале 2018 ЕС в очередной раз продлил санкции против России. Ограничительные меры касаются 150 лиц, и 38 российских компаний.

Кроме того, ЕС рассмотрит новые санкции против России. Дополнительные ограничительные меры в отношении РФ запланированы к рассмотрению из-за действий, подрывающих суверенитет Украины.

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Источник: korrespondent.net

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