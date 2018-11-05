В Терновском районе Кривого Рога вечером в четверг, 10 мая, сгорел автобус ПАЗ 52053. Об этом пишет Сайт города Кривого Рога.

По данным пресс-службы горотдела ГУ ГСЧС, огонь возник внутри во время движения на улице Гастелло.

Огонь полностью уничтожил салон и моторный отсек, поврежден кузов. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

Сообщается, что никто из людей не пострадал.

Причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге на ходу загорелся автобус

Ранее в Киеве на ходу загорелся троллейбус.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net