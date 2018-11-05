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11. 05. 2018

В Кривом Роге на ходу загорелся автобус

В Терновском районе Кривого Рога вечером в четверг, 10 мая, сгорел автобус ПАЗ 52053. Об этом пишет Сайт города Кривого Рога.

По данным пресс-службы горотдела ГУ ГСЧС, огонь возник внутри во время движения на улице Гастелло.

Огонь полностью уничтожил салон и моторный отсек, поврежден кузов. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

Сообщается, что никто из людей не пострадал.

Причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге на ходу загорелся автобус

Ранее в Киеве на ходу загорелся троллейбус.

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Источник: korrespondent.net

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