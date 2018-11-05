В Терновском районе Кривого Рога вечером в четверг, 10 мая, сгорел автобус ПАЗ 52053. Об этом пишет Сайт города Кривого Рога.
По данным пресс-службы горотдела ГУ ГСЧС, огонь возник внутри во время движения на улице Гастелло.
Огонь полностью уничтожил салон и моторный отсек, поврежден кузов. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
Сообщается, что никто из людей не пострадал.
Причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.
Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге на ходу загорелся автобус
Ранее в Киеве на ходу загорелся троллейбус.
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Источник: korrespondent.net
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