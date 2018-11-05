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11. 05. 2018

Встреча глав МИД "нормандского формата" может пройти в Германии

Встреча глав МИД Франции, России и Украины в "нормандском формате" может пройти в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 11 мая в Москве, сообщает Deutsche Welle.

Он также отметил, что "нормандскому формату" нужно дать новый толчок.

В то же время вероятной даты, когда может состояться такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.

Однако Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения и соблюдения условий перемирия.

Он также выразил убеждение, что миротворческая миссия ООН могла бы помочь достичь определенного прогресса в деле мирного урегулирования конфликта.

В ответ российский министр Сергей Лавров заявил о готовности рассмотреть предложение немецкого коллеги о следующей встрече в "нормандском формате". По словам Лаврова, во время переговоров с Маасом они также обсуждали "конкретное наполнение такой встречи".

Напомним, накануне состоялась трехсторонняя встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмануэлем Макроном.

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Источник: korrespondent.net

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