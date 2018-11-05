В Черкасской области горело игорное заведение, есть жертвы

В Черкасской области во время пожара в игорном заведении один человек погиб, еще двое получили ожоги. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Отмечено, что о пожаре в двухэтажном здании торгового Пассажа, на улице Шевченко в городе Золотоноша стало известно спасателям 11 мая в 4:08.

"Возгорание на первом этаже здания, где расположено игорное заведение Гранд Лото, произошло около 4:00, когда в помещении находились четыре человека: двое посетителей, администратор и охранник. Огонь быстро распространился по отделке помещения и перекрыл выход посетителям. Спасаясь от пожара, люди разбили окно на улицу, что только ускорило распространение огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате пожара один из посетителей заведения погиб на месте, еще один получил тяжелые ожоги и сейчас находится в реанимации, также в больнице находится охранник, получивший меньшие ожоги. Администратор, получившая легкие ожоги, от госпитализации отказалась, сейчас с ней работают психологи управления ГСЧС.

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Как сообщается, огонь через деревянное перекрытие успел распространиться в помещение детской музыкальной школы, расположенной на втором этаже здания.

"Совместными усилиями спасателям в 5:45 удалось пожар локализовать, а в 6:14 полностью ликвидировать. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения, а также провести эвакуацию дорогостоящих музыкальных инструментов из помещения музыкальной школы", - доложили в ГСЧС.

Там также добавили, что в результате пожара внутри игорного заведения уничтожено оборудование, мебель и отделка на площади 70 кв. м. Также из-за прогаров в перекрытии между игорным заведением и музыкальной школой пострадали два помещения классов музыкальной школы и концертный зал со сценой.

Напомним, в Днепре, в среду, 9 мая, произошел пожар в деревянной постройке, три человека погибли, еще один пострадал.

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Источник: korrespondent.net