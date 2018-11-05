Российские СМИ заявили о создании в ДНР "тактических ракетных войск"

Российское издание Life в пятницу, 11 мая, заявило о создании в так называемой "Донецкой народной республике" "ракетных войск тактического назначения". "Войска" якобы создал своим "указом" глава квазиреспублики Александр Захарченко.

Издание утверждает, что в "республике" с 2015 года "велась разработка собственных образцов современного оружия", а "с 2016 года образцы тестировали в боевых условиях". По информации российской прессы, реактивные комплексы "производства ДНР" называются Снежинка и Чебурашка.

Напомним, Российская Федерация 8 мая отправила на неподконтрольную Украине часть Донбасса 76-й так называемый "гуманитарный конвой".

Предыдущая автоколонна с "гуманитарным грузом" прибыла из России на Донбасс 29 марта.

Сепаратисты не пустили ОБСЕ к гумконвою из России

Источник: korrespondent.net