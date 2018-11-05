Минюст РФ прокомментировал решение суда в Гааге по поводу Крыма

В России отреагировали на решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании с России компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после аннексии Крыма. Как заявили в российском Минюсте, данный вердикт не имеет законной силы, сообщает в пятницу, 11 мая, ФАН.
"Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска", - отметили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не считает себя стороной процесса по иску компаний Украины к России из-за утраченных активов в Крыму.
Ранее сообщалось, что РФ должна возместить ряду украинских компаний $159 млн в качестве убытков за аннексию Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге.
Отмечалось, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате вооруженной аннексии Крыма.
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Источник: korrespondent.net
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