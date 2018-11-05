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11. 05. 2018

В московском бассейне умер топ-менеджер Почты России

В Москве в бассейне фитнес-центра скончался топ-менеджер Почты России Максим Парамонов. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Life.

По словам помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, мужчина почувствовал себя плохо в плавательном бассейне на Кожевнической улице и в результате умер. При осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, Парамонов скончался из-за сердечного приступа, однако для выяснения точной причины смерти нужно провести ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Турции утонул в бассейне турист из России.

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Источник: korrespondent.net

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