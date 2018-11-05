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11. 05. 2018

В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

В центральной части индонезийского острова Ява утром в пятницу, 11 мая, произошло извержение вулкана Мерапи. Об этом сообщает Jakarta Post.

Отмечено, что извержение сопровождалось выбросом пепла, местные жители почувствовали толчки. Индонезийские службы спасения начали эвакуацию жителей в радиусе пяти километров от вулкана.

По данным издания, извержение может коснуться жителей провинций Джокьякарта и Центральная Ява. Местные власти пока не сообщают о пострадавших и причиненном ущербе.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла.

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Источник: korrespondent.net

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