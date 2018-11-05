На судне возле Африки погибли два украинских моряка - СМИ

В Кабо-Верде на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга, сообщает FleetMon.
По данным СМИ, судно на пути из Бразилии в Гибралтар 7 мая вошло в порт Праи. 9 мая сухогруз покинул порт, однако вскоре вернулся из-за смертельного инцидента.
По предварительной информации, оба моряка могли отравиться.
Как сообщил местный активист Кирилл Стремоусов, оба погибших моряка из Херсона. Он также обнародовал видео с комментарием жены одного из моряков.
Женщина рассказала, что 7 мая стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии - через 13 часов - нашли мертвым другого.
По предварительной информации, причиной смерти первого моряка мог стать отек легких.
В то же время Министерство иностранных дел Украины уже выясняет обстоятельства гибели моряков.
"Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины-членов экипажа судна Atlantic Harmony", - сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии агентству УНИАН.
Также Кирилич уточнил, что установлен контакт с судовладельцем, указанный вопрос находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.
Ранее консульская служба Министерства иностранных дел предостерегала украинских моряков не пользоваться услугами нелегального трудоустройства.
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Источник: korrespondent.net
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