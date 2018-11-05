В Чернигове украли деньги, полученные спортшколой за продажу Ярмоленко

В Чернигове расследуют мошенническую схему, по которой были украдены 150 тысяч евро, заплаченные футбольным клубом Боруссия (Дортмунд, Германия) спортшколе, воспитавшей Андрея Ярмоленко. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Деньги были выплачены по условиям контракта между киевским Динамо и дортмундской Боруссии о переходе Андрея Ярмоленко. Цена трансфера составила 25 млн евро, а согласно регламенту ФИФА, 5% от суммы были направлены на развитие спортивной школы, где воспитывался футболист.

Ярмоленко был воспитанником специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Юность в г.Чернигов с 1997 по 2006 год, поэтому платеж солидарности должен был поступить в спортивную школу.

Однако по причинам, которые сейчас устанавливает следствие, часть платежа в сумме 150 тыс. евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет.

В дальнейшем общественная организация часть этих средств перечислила на счета одного из субъектов хозяйствования.

По указанным факта открыто уголовное производство по статье о мошенничестве. Досудебное расследование поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы.

Напомним, в марте киберполиция Полтавской области задержала группу мошенников, которые под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечение детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения присвоили свыше 7 млн грн. А месяцем ранее в Одессе были задержаны мошенники, которые продали несуществующих квартир на 7 миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net