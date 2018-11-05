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11. 05. 2018

Стрельба в Николаеве: Нацгвардия отрицает участие своих бойцов

Двое мужчин, которые были задержаны за стрельбу на автовокзале Николаева, не проходили службу в рядах Нацгвардии. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба НГУ.

"Официально сообщаем, что ни один из задержанных Национальной полицией граждан на автовокзале Николаева не проходит службу в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на центральном автовокзале в Николаеве двое военных открыли стрельбу прямо на пассажирской платформе. Один из них сообщил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Нацгвардии, который находится в Харькове. Другой назвал себя "дембелем".

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Источник: korrespondent.net

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