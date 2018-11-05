Меркель и Путин обсудили ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили Украину и Сирию, а также договорились активизировать работу в "нормандском формате". Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся 11 мая по инициативе германской стороны.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Меркель проинформировала Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая с президентом Украины Петром Порошенко.

"Затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в немецком Ахене прошла трехсторонняя встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмануэлем Макроном. Стороны обсудили синхронизацию санкций против России, введение миротворцев на Донбасс, а также газопровод Северный поток-2.

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Источник: korrespondent.net