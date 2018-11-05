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11. 05. 2018

Украина и Словения создают комиссию по изучению Первой мировой войны

Президент Украины Петр Порошенко и со своим словенским коллегой Борутом Пахором инициировали создание украинско-словенской комиссии по изучению событий Первой мировой войны. Об этом сообщил Порошенко на совместной пресс-конференции с Пахором в Киеве в пятницу, 11 мая.

"Комиссия не просто запущена, потому что это важный период истории, который принципиально замалчивался во времена СССР и первые годы нашей независимости. Сегодня мы восстанавливаем памятники погибшим воинам... в том числе 15 тысяч словенцам, которые во время Первой мировой войны отдали свои жизни на территории Украины", - сказал он.

По словам Порошенко, на территории Словении также установят памятник погибшим украинцам.

"23 мая во Львове пройдет официальная церемония открытия памятника словенским воинам, которые погибли во время Первой мировой войны",- сказал президент.

Отметим, в марте правительство Словении приняло решение вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля.

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Источник: korrespondent.net

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