Страна развитого феодализма. Как Украина провела майские праздники

Майские праздники — отличный повод для политиков избавить страну от своего внимания. Но не все им пользуются, пишет Валерий Литонинский в №9 Журнала Корреспондент. Эти самозваные каникулы высшие чиновники и народные избранники проводят от души. Одни, как министр юстиции Павел Петренко, отдыхают за границей. Другие, как участники президентской гонки, не забывают проявить близость к народу и в праздничные дни.

Еще одна особенность политического штиля по-украински — изголодавшееся по громким новостям общество начинает активно обсуждать даже такие темы, которые в любое другое время вызвали бы скепсис и грустные улыбки. Например, промежуточные процедурные решения Европейского Союза или кулинарные способности кандидатов в президенты.

Заплатим за безвиз? Да ну!

Истерика по поводу перспектив «полубезвиза» — в первых рядах: послы Европейского Союза поддержали решение об изменении системы контроля на границах ЕС. Нет, еще никто ничего не поменял, но волны истерик бьются и в традиционных медиа, и в соцсетях.

А что случилось-то? Озвучена идея запустить Европейскую систему авторизации и информации о путешествии (ETIAS — European travel information and authorisation system). Пока только идея. Как это будет выглядеть: граждане тех стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, перед поездкой в Шенгенскую зону должны будут пройти предварительную авторизацию. То есть предоставить свои данные ЕС. Регистрацию в системе обещают стоимостью 7 евро на три года. И все. Без дополнительных оплат в дальнейшем в течение этого периода.

В Украине сразу же начали раздаваться такие любимые нами крики о «зраде». Дескать, безвиз только-только начал действовать, а его уже «отменяют». Более того, в связи с этой инициативой евродипломатов даже начались в Украине разговоры о серьезных последствиях для действующей власти на предстоящих выборах. Ведь безвиз — это один из главных ее успехов за четыре года правления.

И если безвиз ограничат, то при нынешних падающих рейтингах шансы переизбраться значительно сократятся. Вот только это как раз тот случай, когда кричать «зрада» — еще очень рано.

Во-первых, 7 евро за обработку заявок для поездки в страны ЕС нужно будет заплатить только один раз на три года, как уже было сказано. То есть не нужно заполнять заявку и оплачивать сбор перед каждой поездкой. Для тех, кто ездит в Европу, такая сумма не может быть обременительной. Детям до 12 лет можно будет пройти авторизацию без оплаты сбора — если эту систему введут. Тем, у кого есть действующая шенгенская виза, проходить авторизацию не потребуется.

Зачем это все затеяно с регистрацией? Чтобы повысить безопасность, предотвращать угрозы терроризма, заблаговременно выявлять нежелательных визитеров. То есть это ответ ЕС на актуальные вызовы современности. Что и неудивительно после многочисленных случаев террористических атак в ЕС.

Самое важное — предварительная регистрация для поездки в Европу не будет похожа на получение визы. Как бы ни стращали нас адепты #зрады. Регистрацию планируют проводить онлайн, в процессе подачи заявки нужно будет заполнить свои паспортные данные и ответить на вопросы вроде таких: не бывали ли вы в последнее время в странах повышенного террористического риска? в зонах боевых действий? не посещали ли стран, где бушуют специфические заболевания? не совершали ли уголовных преступлений за последние 10 лет, и если да, то в какой стране? Не нужно будет, как при получении визы, предоставлять справки с работы, о доходах и финансовом состоянии, ехать в посольство или визовый центр.

В ЕС обещают, что заполнение анкеты займет не более 10 минут, а ответ на заявку будет предоставлен в течение нескольких секунд. Прогнозируется, что абсолютное большинство ответов будет положительным, доля отказов не превысит 1%. Если при регистрации будут выявлены проблемы, то система затребует у путешествующего дополнительную информацию. В исключительных случаях могут даже назначить собеседование. Отказывать во въезде планируют по следующим причинам: угроза терроризма от конкретного лица, подозрение в причастности к преступной деятельности, наличие нарушений, совершенных ранее в странах ЕС. То есть неоплаченные штрафы за парковку или превышение скорости в Европе могут аукнуться туристу запретом на въезд.

Это в теории и планах. Как будет на самом деле — станет ясно после окончательного одобрения процедуры Европарламентом и рядом других инстанций. Впрочем, идея не на пустом месте родилась, и оценить ее возможное воплощение можно по тому, как она организована в других развитых странах. Аналогичные системы «предварительного разрешения на безвизовый въезд» давно и успешно действуют в США, Канаде и Австралии. Например, гражданин страны — члена ЕС не сможет въехать по безвизу в Соединенные Штаты без заполнения подобной анкеты.

И еще в Европейском Союзе работа по введению системы ETIAS идет давно. Отечественные власти знали об этой процедуре, еще когда Украина получала безвиз в 2016 году. Так что для украинских властей это новостью не стало. Сейчас работа над изменением законодательства вышла на финишную прямую. Чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен поддержать Европейский парламент и утвердить Совет ЕС.

Запуск системы планируется с 2021 года, если ее одобрят все евроинстанции. И то, только частично — в аэропортах и морских портах. Первые три года работы системы въезжать в ЕС без авторизации можно будет на машине, автобусе или поезде.

Эксперты допускают, что в первые месяцы после запуска системы могут возникать временные технические проблемы в ее работе, — пока все процессы не будут отлажены. И давайте вспомним, как нас перед введением безвиза с 2017 года пугали массой проблем. Говорили, и что «кучу документов нужно будет возить с собой», и будет «масса отказов», и «хуже, чем с визой». И где теперь эти комментаторы, когда безвиз работает четко и без сбоев?

И еще нужно поблагодарить идею безвиза для Украины не только за возможность поездок в Европу, но и за тот обширный пакет реформ, которые были проведены ради его получения. О большинстве тех реформ десятилетиями в стране даже не задумывались — от создания антикоррупционных органов до изменений в сфере защиты прав человека. Эти реформы у нас уже никто не заберет. И, возможно, несколько минут, проведенных за подачей заявки перед поездкой, все-таки стоят того, чтобы быть уверенными в большей безопасности.

Напоследок по поводу безвиза: как при наличии визы, так и при поездке по безвизу нужно быть готовым к тому, что пограничный офицер может на свое усмотрение не впустить в страну, — такие правила. И это не повод для истерики, точно.

Сырники против меню для военных

Поэтому разговоры о том, что мы скоро потеряем безвиз с ЕС, — чушь и вброс от политтехнологов заинтересованных сил. До выборов точно ничего не изменится. И даже через год после них. Проблемы у действующей власти — в других местах. Что и подтверждают новые опросы по поводу настроений избирателей в связи с предстоящими выборами. Конечно, в который раз стоит напомнить, что свято верить опросам за год до выборов — дело неблагодарное и опрометчивое. И все же определенные тенденции те опросы демонстрируют.

Тем более что об исследованиях за апрель отчитались все крупные социологические центры страны — Киевский международный институт социологии (КМИС), социологическая группа Рейтинг и Социс. Все опросы рисуют неутешительную картину для действующей власти. Рейтинг Юлии Тимошенко колеблется от почти 16% у КМИСа до 8,9 и 8,8% у Социса и Рейтинга соответственно. Президента Петра Порошенко Социс ставит на второе место в президентской гонке с рейтингом 7,9%. В опросах КМИСа действующий глава государства третий с рейтингом 12,2%, а в опросе группы Рейтинг — только пятый в президентской гонке с 5,5% голосов опрошенных.

Правда, нужно учесть то обстоятельство, о котором комментаторы и политики обычно стесняются упомянуть, — так называемую статистическую погрешность. А она такова, что, к примеру, у того же Рейтинга в нее могла бы поместиться разница в результатах между первым и шестым лидером опроса. Что означает: говорить об участии того или иного политика в группе лидеров опроса можно, а вот о его непререкаемых шансах на победу — увы, нет.

При этом во всех опросах выделяется группа из около 40% населения, которые либо не решили еще за кого будут голосовать, либо не собираются идти на выборы, либо ожидают появления еще какого-нибудь кандидата. За голоса этих людей и развернется самая крутая драка политтехнологов.

Интересно, что согласно всем опросам украинцы больше всего доверяют представителям шоу-бизнеса — Владимиру Зеленскому и Святославу Вакарчуку. Действующим политикам же доверяют меньше всего. При этом ни лидер 95 квартала, ни фронтмен Океана Ельзи публично еще не объявили о своих политических амбициях, но социологи упорно продолжают замерять их рейтинг, считая возможными фаворитами предвыборной гонки. Также высокие рейтинги популярности показывает бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Но не зря за ним закрепилось прозвище «первый непроходной». Гриценко часто оказывается среди лидеров предвыборных замеров, но в итоге в реальную поддержку на выборах это не конвертируется. Все-таки в рациональности украинскому избирателю не откажешь.

Негативные рейтинговые тенденции, да и собственно должность, заставили Президента Порошенко активнее всех вести себя в период майских праздников. Глава государства традиционно много внимания уделял армии. Успел поделиться новостью об испытании боевого модуля Дуплет, предназначенного для модернизации бронетехники, и показать новое меню для военных на Донбассе. Собрал Порошенко и все PR-сливки от такой долгожданной поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Высшая лига нервничает

Чем ближе выборы — тем круче обещания и громче заявления. Порошенко не смог удержаться и пообещал «некоторых гостей финала Лиги чемпионов селить у себя дома». Главный футбольный матч европейского сезона Киев примет 26 мая. Для страны это событие, конечно, знаковое, даже историческое. Мест в гостиницах уже практически не осталось или стоят они баснословных денег. Вот и Президент решил отметить небывалый «уровень ажиотажа и популярности» вокруг матча. Интересно, кого он все-таки примет у себя и в курсе ли о таких планах первая леди?

Еще одно спорное заявление Порошенко прозвучало в интервью немецкому изданию Focus: «Если необходимо, я отдам за него [великий украинский народ — слова Порошенко] даже свою жизнь». За такие громкие выражения в Украине могут и подтверждения спросить. Ничему Президента не научила ошибка его коллеги бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Тот с трибуны Майдана имел неосторожность заявить про «кулю в лоб», теперь политтехнологи его противников намертво клеят к имени экс-премьера и лидера Народного фронта обидное прозвище. Хорошо хоть, что Порошенко обещал жизнь отдать в интервью иностранному журналу, который в Украине не читает никто, кроме очень узкого круга заинтересованных лиц.

Впрочем, в штабах оппонентов действующего Президента непременно переведут самую мякотку этого интервью и, конечно же, опубликуют — с ехидными комментариями.

В той же публикации Президент сообщил, что «не любит деньги» и при его правлении «ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии». Очень спорно. Сразу возникают традиционные вопросы: не олигарх ли сам Президент и что известно о такой позиции главы государства, например, Ринату Ахметову?

Из однозначно хорошего: Порошенко пообещал, что в мае может быть принято решение о создании в Украине Антикоррупционного суда, и подтвердил, что от этого зависит очередной транш МВФ. Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью другому иностранному изданию, агентству Reuters, отметил, что Антикоррупционный суд может начать работу уже с начала 2019 года. Накануне выборов? Очень хорошо.

Тимошенко на активность Порошенко и презентацию наборов сухого пайка для военных ответила приготовлением сырников чуть ли не в прямом эфире. Не обошлось все и без уже традиционного троллинга Президента. Видеоурок приготовления сырников Леди Ю записала по случаю дня кондитера, назвав сырники частью нашего национального ДНК. Закончила же свое видео Юлия Владимировна поздравлением «одного очень известного политика с праздником кондитера и напоминаем, что ему пора возвращаться в профессию».

Хайпонула Тимошенко знатно — в условиях политического затишья ее ролик быстро стал хитом соцсетей и топ-темой для обсуждений. К тому же лидер Батьківщини в образе хозяйки, которая делится рецептом, четко попала в ядро своего электората — женскую аудиторию. Не учли только технологи Тимошенко ее предыдущие признания о том, что она умеет готовить только вареные яйца и бульон из них. А тут сразу сырники — чего не сделаешь в день кондитера.

Радикал Олег Ляшко на майские праздники, как обычно, показывал свою близость с народом — участвовал в уличных пикниках и поздравлял тещу.

Еще одно важное для страны событие использовали для накачки популярности сразу несколько политических сил. На четвертую годовщину трагедии 2 мая в Одессе представители Оппозиционного блока выражали соболезнования и встречались с родственниками погибших. Праворадикальные организации во главе со Свободой и Национальным корпусом проводили марш и, наоборот, отмечали то же событие, как «праздник освобождения Одессы» и чуть ли не всей Украины. Доотмечались до международного скандала. Лидер одесской организации Правого сектора Татьяна Сойкина во время митинга заявила: «Украина будет принадлежать украинцам, а не жи@ам, не олигархии». Такое выражение возмутило еврейскую общину, даже посольство США в Украине выпустило осуждающее сообщение. В итоге пришлось оправдываться МИДу и Президенту, что в Украине нет проявлений антисемитизма, а полиция даже открыла производство о нарушении расового и национального равноправия граждан — да-да, вроде даже по той самой недействующей де-факто ст. 161 УК.

Отношение к трагедии 2 мая в Одессе — показательно. Это одна из тем, которая раскалывает украинское общество. Ликвидировать этот раскол можно было бы путем установления истины по делу. А пока виновные в смерти 48 человек не названы, на этой теме продолжат спекулировать как политические силы внутри страны, так и страна-агрессор, что не менее опасно.

Личность прикосновенна, увы

В украинском обществе вообще катастрофически не хватает терпимости, толерантности, воспитанности? Черта с два — не хватает эффективно работающей полиции.

Если в центре столицы среди белого дня одна машина подрезает другую, нарушая правила, начинаются разборки, продолжающиеся дракой/избиением, — логично ожидать, что над этим перекрестком стояла полицейская видеокамера, а патруль прилетел за считанные минуты, дабы пресечь преступное посягательство на жизнь и здоровье украинского гражданина.

Вот только не случилось. По злой иронии судьбы жертвой нападения оказался один из авторов полицейской реформы — популярный народный депутат от БПП Мустафа Найем. Это его машину подрезали в центре Киева. Это он не стал попустительствовать хаму на колесах, но у хама оказалась серьезная группа физической поддержки, авто депутата заблокировали, а его самого избили.

В результате у Найема перелом челюсти, сотрясение головного мозга и статус пострадавшего. Троим из четверки нападавших вручено подозрение в хулиганстве, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Причем один под круглосуточным домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета, а двое других — только в ночное время и без браслетов. Четвертый нападавший, который, судя по видео, оперативно выложенным в сеть, и выглядел как главный виновник травм, полученных депутатом, успел сбежать в Азербайджан, там его и задержали. Украина ждет экстрадиции, азербайджанские власти слегка делают вид, что не понимают, о чем это, и толсто намекают на выдачу из Украины азербайджанских же оппозиционеров. Ну а тем временем поползли слухи о том, что главный подозреваемый уже на свободе и может продолжить путешествие. Например, в сторону своей малой родины — одной из северокавказских республик РФ.

Поскольку этнический состав нападавших оказался на редкость однородным, в публичный спор с Найемом вступили отдельные представители чеченской диаспоры. Как оказалось, двое подозреваемых в нападении на депутата — племянник и сын главы Всеукраинской общественной организации Диаспора чеченского народа Данила Гончарова. Сейчас адвокаты подозреваемых утверждают, что инициатором конфликта выступил Найем, который якобы начал оскорблять молодых людей, когда те нарушили Правила дорожного движения, а потом козырял тем, что он депутат и знаком с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

При этом адвокаты признают вину своих подзащитных и готовы обсуждать компенсацию для нардепа. Интересно, что сами мажоры, избивавшие депутата, дают комментарии в стиле: «Обычный бытовой конфликт, никто же не знал, что он депутат». Очевидно, что если был бы не депутат и если бы не громкий общественный резонанс, то давно «замяли бы», так?

По словам Найема, попытки «отмазать» борзых молодых людей все равно предпринимаются. Непонятно только, почему трем фигурантам дела выбрана разная мера пресечения. Сам же Найем пообещал обратиться с запросом по поводу конфликта интересов у прокурорских в связи с его делом: якобы у семьи одного из прокуроров, что начинал вести дело, может быть совместный бизнес с семьей подозреваемых. Ну а пока депутат находится в больнице, ему поступают угрозы, в связи с чем предоставлена государственная охрана. «За охраной обратился не как депутат, а как обычный гражданин в порядке ст. 129 Уголовного кодекса», — заявил Найем.

Случаи вроде произошедшего с народным депутатом от президентской фракции в парламенте — яркое проявление феодализма в украинском политическом строе. Причастные к конфликту (кроме самого пострадавшего) внятно демонстрируют позицию «кто ж знал?». Тем самым очевидно намекая, что «пересичных» граждан/избирателей/налогоплательщиков можно почти невозбранно подрезать на дороге, блокировать автомобилями сопровождения и избивать среди белого дня в центре столицы европейской страны.

И даже показательное наказание людей, избивших народного депутата и популярного политика, если оно, конечно, состоится, этой ситуации не изменит.

Система либо работает, либо нет. Либо мы живем в стране, где общество поделено на «хозяев жизни» и «чернь», либо все перед законом равны. Феодализм или цивилизованное общество. Единственная позитивная новость от этой жуткой истории с избиением — этот кейс может оказаться новой «врадиевкой». Уж очень ярко и выпукло проявились в нем импотентность полиции в борьбе с уличной преступностью (да, дорожные разборки — именно уличная и именно преступность) и коррумпированность правоохранительной системы (смешные меры пресечения и успешное бегство главного подозреваемого). И «прозрачность границы» для гражданина государства-агрессора — впечатляет, чего уж там.

Источник: korrespondent.net