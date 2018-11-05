Луценко: Суд по Януковичу - процесс над Путиным

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судебный процесс по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены является также и процессом над президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в пятницу, 11 мая, УНИАН.

"Все мы ждем результата суда, который сейчас проходит по государственной измене Януковича. Этот суд находится в финальной стадии. Я не имею возможности спрогнозировать, поскольку это зависит исключительно от председательствующего в суде, когда он завершится, но приговор по этому делу чрезвычайно важен", - отметил генпрокурор, добавив, что "это первый раз, когда президент страны, пусть и бывший, отвечает за содеянное, пусть и заочно".

По мнению Луценко, этот судебный процесс - "это хороший урок для всех нынешних и будущих правителей Украины - неприкасаемых в новой Украине нет, каждый может в свое время отвечать за свои действия".

По словам генпрокурора, этот процесс также является очень важным с точки зрения геополитики.

"Потому что это суд не только над государственной изменой Януковича, это процесс над Путиным. Ведь все мы понимаем, что подписанное Януковичем письмо, которое фактически приглашало российские войска для оккупации Украины, было фиговым листком, которым РФ прикрывала оккупацию Украины", - заявил Луценко.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича в среду, 18 апреля, допросили экс-главу Харьковской ОГА, нардепа Михаила Добкина.

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Источник: korrespondent.net